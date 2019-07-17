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Fenerbahçe'de Damien Comolli, Diego Costa ile görüştü

Fenerbahçe'de Damien Comolli, Diego Costa ile görüştü

Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon kabus gibi bir yıl geçiren Fenerbahçe, gelecek sezon şampiyonluğu kimseye kaptırmak istemiyor. Bu bağlamda transfere hızlı giren Sarı-Lacivertliler, ardı ardına resmi açıklamalar yaparken dünyaca ünlü golcü futbolcu için de temaslara başladı. Damien Comolli’nin Diego Costa’yla bir araya geldiği ve transfere dair fikirlerini sorduğu iddia edildi.

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen ve transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe golcü arayışlarına devam ediyor. Sarı lacivertli takımın bu doğrultuda dünyaca ünlü golcü Diego Costa ile bir araya geldiği iddia edildi.

A Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin Atletico Madrid forması giyen 30 yaşındaki forvet oyuncusu Diego Costa ile görüştüğü ve transfere dair fikirlerini sorduğu öğrenildi.

İspanyol ekibiyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve piyasa değeri 25 milyon Euro olan Diego Costa ile kurulan ilk temasın ardından resmi teklif yapıp yapmayacağı henüz belli değil.

Geçen sezon çıktığı 21 maçta 5 gol, 3 asist kaydeden 30 yaşındaki tecrübeli forvet kariyerinde Braga, Penafiel, Vallecano, Celta Vigo, Albacete, Valladolid, Chelsea ve Atletico Madrid olmak üzere 8 takımın formasını giydi.

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