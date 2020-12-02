Fenerbahçe'de çıkış planı belli oldu

Fenerbahçe için 4-3'lük Beşiktaş yenilgisi sadece 3 puanlık kayıp anlamına gelmedi. Mental anlamda takıma büyük darbe vurdu, 40 dakika 10 kişi oynayan rakip karşısında ortaya koyulan futbol taraftarların büyük tepkisini çekti. Adeta mini bir kriz yaşayan Sarı-Lacivertliler yeniden ayağa kalkmak için kolları sıvadı. Fenerbahçe, ligde oynanacak 4 maçlık periyodu kendisine hedef olarak belirleyip bu virajı en az 10 puanla dönmeye kararlı.
Son maç Başakşehir
Sarı-Lacivertliler bu hafta, ligin sıkıntılı takımlarından Denizlispor ile deplasmanda oynayacak. 6 puanı bulunan Yeşil-Siyahlılar, Prosinecki ile yolları ayırdı. Fenerbahçe, sonraki hafta ise alt sıralarla arayı açmanın peşinde olan Yeni Malatya'yı ağırlayacak. Erol Bulut'un öğrencileri, 13. haftada ligin flaş takımı Gaziantep'e konuk olacak. Hedef periyot, Başakşehir ile Kadıköy'de oynanacak maçla son bulacak.
Mini kamp dönemi
Kanarya, 15. haftayı bay geçecek. Bu nedenle Erol Bulut ve öğrencilerinin, Başakşehir maçından sonra 16. haftadaki Kasımpaşa mücadelesine kadar yaklaşık 10 gün dinlenme şansı olacak. Bir anlamda mini bir kamp dönemi geçirme fırsatı bulacak olan Sarı-Lacivertliler, bu arayı en iyi şekilde değerlendirerek ilk yarının son bölümünü en az kayıpla tamamlamayı hedefliyor.
Oghenekaro Etebo'nun performansından memnun olmayan ve yolları ayırma kararı alan Galatasaray, devre arasında Alanyaspor'dan Salih Uçan'ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacak.
DETAY
• Ocak ayında anlaşma sağlanamazsa sezon sonunda bedavaya gelecek.
• Galatasaray, Salih'e 3 yıllık sözleşme teklif etmeyi planlıyor.
Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Tekbik direktör Erol Bulut, derbide sınıfta kalan isimleri kenara çekecek. Denizli'de bambaşka bir 11 olacak.
Galatasaray, Radamel Falcao'nun çok sık sakatlanması ve Fatih Terim'in talebiyle devre arasında forvet transferi yapma kararı aldı. Sarı-Kırmızılılar birkaç yıldır gündeminde olan Roman Yaremchuk için bir kez daha harekete geçti.
Galatasaray devre arasında Falcao'yu ABD kulübü Inter Miami'ye yollamak için görüşmelerini sürdürüyor. Yıllık maliyeti 7 milyon Euro'yu bulan Kolombiyalı golcünün yerine, onun yarı fiyatına şu an boşta olan Mandzukic'in transfer edilmesi gündemde. İki girişimde de sürecin olumlu adımlarla devam ettiği belirtiliyor.
Güney Amerika basını, Senegalli forvetin performansı sonrasında Kolombiyalı yıldızın devre arasında satılacağını yazdı. El Tigre'nin yeni adresi ise Amerika olacak.
Derbi galibiyetiyle birlikte zirve yarışına yeniden dahil olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu.