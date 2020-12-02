  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 02 Aralık 2020 Çarşamba 10:48
  • |
  • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de çıkış planı belli oldu

Fenerbahçe'de çıkış planı belli oldu

Paylaş

Fanatik

Beşiktaş yenilgisi, sarı-lacivertliler için büyük bir darbe oldu. Fenerbahçe, ayağa kalkıp yeniden şampiyonluğun en iddialı takımı olduğunu göstermek için çıkış planını belirledi. Hedef, Denizli (d), Yeni Malatya, Gaziantep (d) ve Başakşehir'den oluşan periyottan en az 10 puan çıkarmak. Sonraki haftayı bay geçecek olan Kanarya yaklaşık 10 gün dinlenecek.

Fenerbahçe için 4-3'lük Beşiktaş yenilgisi sadece 3 puanlık kayıp anlamına gelmedi. Mental anlamda takıma büyük darbe vurdu, 40 dakika 10 kişi oynayan rakip karşısında ortaya koyulan futbol taraftarların büyük tepkisini çekti. Adeta mini bir kriz yaşayan Sarı-Lacivertliler yeniden ayağa kalkmak için kolları sıvadı. Fenerbahçe, ligde oynanacak 4 maçlık periyodu kendisine hedef olarak belirleyip bu virajı en az 10 puanla dönmeye kararlı.

Son maç Başakşehir

Sarı-Lacivertliler bu hafta, ligin sıkıntılı takımlarından Denizlispor ile deplasmanda oynayacak. 6 puanı bulunan Yeşil-Siyahlılar, Prosinecki ile yolları ayırdı. Fenerbahçe, sonraki hafta ise alt sıralarla arayı açmanın peşinde olan Yeni Malatya'yı ağırlayacak. Erol Bulut'un öğrencileri, 13. haftada ligin flaş takımı Gaziantep'e konuk olacak. Hedef periyot, Başakşehir ile Kadıköy'de oynanacak maçla son bulacak.

Mini kamp dönemi

Kanarya, 15. haftayı bay geçecek. Bu nedenle Erol Bulut ve öğrencilerinin, Başakşehir maçından sonra 16. haftadaki Kasımpaşa mücadelesine kadar yaklaşık 10 gün dinlenme şansı olacak. Bir anlamda mini bir kamp dönemi geçirme fırsatı bulacak olan Sarı-Lacivertliler, bu arayı en iyi şekilde değerlendirerek ilk yarının son bölümünü en az kayıpla tamamlamayı hedefliyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Fenerbahçeli yıldıza teklif yağıyor
Fenerbahçeli yıldıza teklif yağıyor

Fenerbahçeli yıldıza teklif yağıyor

Beşiktaş'tan çifte transfer operasyonu
Beşiktaş'tan çifte transfer operasyonu

Beşiktaş'tan çifte transfer operasyonu

Büyük sürpriz! Yeni hoca az önce belli oldu
Büyük sürpriz! Yeni hoca az önce belli oldu

Büyük sürpriz! Yeni hoca az önce belli oldu

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Etebo'nun yeri doldu bile! 3 yıllık sözleşme
Etebo'nun yeri doldu bile! 3 yıllık sözleşme

Etebo'nun yeri doldu bile! 3 yıllık sözleşme

Oghenekaro Etebo'nun performansından memnun olmayan ve yolları ayırma kararı alan Galatasaray, devre arasında Alanyaspor'dan Salih Uçan'ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacak.

DETAY
• Ocak ayında anlaşma sağlanamazsa sezon sonunda bedavaya gelecek.
• Galatasaray, Salih'e 3 yıllık sözleşme teklif etmeyi planlıyor.

Erol Bulut takıma neşteri vuruyor
Erol Bulut takıma neşteri vuruyor

Erol Bulut takıma neşteri vuruyor

Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Tekbik direktör Erol Bulut, derbide sınıfta kalan isimleri kenara çekecek. Denizli'de bambaşka bir 11 olacak.

Menajeriyle temasa geçildi! Cimbom bombayı patlatıyor
Menajeriyle temasa geçildi! Cimbom bombayı patlatıyor

Menajeriyle temasa geçildi! Cimbom bombayı patlatıyor

Galatasaray, Radamel Falcao'nun çok sık sakatlanması ve Fatih Terim'in talebiyle devre arasında forvet transferi yapma kararı aldı. Sarı-Kırmızılılar birkaç yıldır gündeminde olan Roman Yaremchuk için bir kez daha harekete geçti.

Cimbom'da Falcao gidiyor, Mandzukic geliyor
Cimbom'da Falcao gidiyor, Mandzukic geliyor

Cimbom'da Falcao gidiyor, Mandzukic geliyor

Galatasaray devre arasında Falcao'yu ABD kulübü Inter Miami'ye yollamak için görüşmelerini sürdürüyor. Yıllık maliyeti 7 milyon Euro'yu bulan Kolombiyalı golcünün yerine, onun yarı fiyatına şu an boşta olan Mandzukic'in transfer edilmesi gündemde. İki girişimde de sürecin olumlu adımlarla devam ettiği belirtiliyor.

Diagne, Falcao'yu bitirdi!
Diagne, Falcao'yu bitirdi!

Diagne, Falcao'yu bitirdi!

Güney Amerika basını, Senegalli forvetin performansı sonrasında Kolombiyalı yıldızın devre arasında satılacağını yazdı. El Tigre'nin yeni adresi ise Amerika olacak.

Sergen Yalçın: 'Beşiktaş coşarsa ben de coşarım'
Sergen Yalçın: 'Beşiktaş coşarsa ben de coşarım'

Sergen Yalçın: 'Beşiktaş coşarsa ben de coşarım'

Derbi galibiyetiyle birlikte zirve yarışına yeniden dahil olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.