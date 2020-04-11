Fenerbahçe'de Can Bartu anıldı

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'de yeni dönem başlıyor Fenerbahçe'de yeni dönem başlıyor Fenerbahçe'de yeni sezonla birlikte futbol yapılanması da değişiyor. Önceki iki sezonda Başkan Ali Koç'un zirvede olduğu Semih Özsoy'un iki, Comolli'nin ise üçüncü sırada yer aldığı bir futbol şeması söz konusuydu. Kaptan Emre Belözoğlu ile bu sistem rafa kalkıyor.

Şenes Erzik: ‘Torba bizi kalbimizden yaraladı‘ Şenes Erzik: ‘Torba bizi kalbimizden yaraladı‘ Ertuğrul Dilek'in MHK başkanlığı dönemindeki uygulamasını TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik böyle eleştirdi: “İlk defa olan bir şey hakemleri torbaya sokmak. Ertuğrul Dilek'e nasip olan bu olay bizi kalbimizden yaraladı. Kendisine de ‘Ben bu torba işini sevmedim.' dedim. Torbaya ne attığını biz nereden biliyoruz. İnsan eli.”

Yeni 'Diego Costa' Muriqi Yeni 'Diego Costa' Muriqi Tottenham taraftarları, Kosovalı forveti öve öve bitiremedi. Dünyaca ünlü Teknik Direktör Jose Mourinho'nun hedeflerinden biri Fenerbahçe'nin golcüsü Muriqi... İngiliz futbolseverler, Mou'nun onunla birlikte yeni Costa'sına kavuşacağını düşünüyor.

Sergen Yalçın gençleri araştırıyor Sergen Yalçın gençleri araştırıyor 47 yaşındaki teknik adam, alt yapıyla yakından ilgileniyor Yeni sezonda bütçesini 15 milyon euroya düşürerek gençlere yönelecek olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Yalçın'ın, alt yapı hocalarından Yasin Sülün'den sürekli bilgiler aldığı ve oyuncuların video antrenmanlarını izlediği belirtildi.

Kiralama dönemi bitti Kiralama dönemi bitti Galatasaray'ın orta sahadaki vazgeçilmez iki ismi olan Seri ve Lemina'dan kötü haber geldi. Fulham, Seri'yi, Southampton ise Lemina'yı tekrar kiralamaya sıcak bakmıyor.

Asamoah Fener'de! Asamoah Fener'de! Football Ghana'nın haberine göre; Inter'in sol beki Kwadwo Asamoah (31), F.Bahçe'yle anlaşmaya vardı.