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Fenerbahçe'de büyük stoper sıkıntısı

Fenerbahçe'de büyük stoper sıkıntısı

Trabzonspor maçının ardından Fenerbahçe'de stoper krizi yaşanıyor. Martin Skrtel sarı kart cezalısı olurken Sadık Çiftpınar da kırmızı kart gördü. Serdar Aziz'in sakatlığı bulunuyor

Trabzonspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de stoper krizi ortaya çıktı. Fırtına ile oynanan maçta sarı kart gören Martin Skrtel, cezalı duruma düşerken Sadık Çiftpınar da ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kanarya'nın diğer stoperi Serdar Aziz'in ise sakatlığı bulunuyor. Bu durumda sarı-lacivertlilerin elinde kalan tek stoper Roman Neustadter... Rus oyuncu ise 2 Şubat'tan beri forma giymiyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın Kasımpaşa maçında bu bölgede kimlere şans vereceği merak konusu oldu.

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