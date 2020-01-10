Fenerbahçe'de büyük problem ortadan kalktı!

Fenerbahçe'nin transfer yapmasının ardından gözler Finansal Fair Play talimatı ve harcama limitlerine çevrildi.
Transfer yapamayacağı iddia edilen Fenerbahçe, perşembe günü bu konuda önemli adımlar attı. Başkan Ali Koç'un sahibi olduğu Yapı Kredi Bankası, bir leasing firmasıyla konsorsiyum kurarak sarılacivertlilerin borçlarını yapılandırdı.
İKİNCİ YAPILANDIRMA YOLDA
Borçların hangi şartlarda, ne kadar süreli bir anlaşmayla yapılandırıldığına dair yakın zamanda resmi bir açıklama olacak.
Fenerbahçe'nin başka bir yolla borç yapılandırmasına gitmesi, mevcut bankalar birliği anlaşmasını yapmasına engel değil.
EKSİ 85 DEĞİL, ARTI 40 MİLYON TL
Sarı-lacivertlilerin bu konuyla ilgili görüşmelerini sürdürdüğü, çok yüksek ihtimalle ikinci bir yapılandırma için anlaşmanın sağlanacağı ifade edildi. Kısacası Fenerbahçe şu anda eksi 85 değil artı 40 milyon TL'de (Yaklaşık 6.2 milyon euro).
(Sabah)
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