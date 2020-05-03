Fenerbahçe'de Bjelica'ya ödenecek ücret belli oldu

Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile yapılan ilk görüşme olumlu geçerken, genç çalıştırıcının yakın tarihte en düşük ücreti alan yabancı teknik adam olabileceği dile getirildi.

Fenerbahçe'de sıcak saat saatler. Sarı Lacivertli ekibin görüşmelere başladığı Hırvat teknik adam Nenad Bjealica'nın alacağı rakam da netleşmeye başladı.

Bjelica ile yapılan ilk görüşme olumlu geçerken, genç çalıştırıcının yakın tarihte en düşük ücreti alan yabancı teknik adam olabileceği dile getirildi.

Dinamo Zagreb’ten brüt 1.2 milyon euro maaş alan Hırvat çalıştırıcının eline net maaş olarak 700 bin euroya yakın ücret geçiyordu

Skorer'de yer alan habere göre; Sarı Lacivertliler maksimum 1 milyon euro civarında bir yıllık ücret ödenmesi üzerine bir plan yaptı.

Bjelica da parayı problem etmiyor. Genç teknik adam, sanıldığı gibi Dinamo’dan ayrılmasındaki ana etken, ücretinde indirime gidilmek istenmesi değildi.

Hırvat hocanın, kulüp yönetimi ve sahibi Mamic ile son bir yıldır yaşanan gerginlikler sebebiyle ayrıldığı belirtilmişti.

48 yaşındaki teknik adam, daha önce Avusturya, İtalya, Polonya’da takım çalıştırdı. Fenerbahçe’yi de kariyeri için büyük bir fırsat olarak görüyor.

Bu nedenle masaya oturulduğunda yönetimden yüksek bir maaş istemeyi planlamıyor. Ayrıca birçok yabancı hocada olan yüksek transfer bütçesi gibi talepleri de bulunmayacak.

Hırvat çalıştırıcı, sarı-lacivertli kulübün ekonomik durumunun farkında... Dinamo’da çok daha düşük bütçelerle Avrupa’da başarılı olan Bjelica, bir benzerini Fenerbahçe’de de yapabileceğine inanıyor.