Fenerbahçe'de Bjelica ilk uçakla İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın istifasının ardından görüşülen üç isimden biri olan ve büyük ölçüde anlaşma sağlanan Nenad Bjelica'nın, yurt dışı uçuşları başlar başlamaz İstanbul'a geleceği açıklandı.
Şu anda Avusturya'daki evinde bulunan 48 yaşındaki teknik adam ile ilgili bir haber yayımlayan Hırvat gazetesi Sportske Novosti, Bjelica'nın Türkiye'ye gitmeye hazırlandığını ve Fenerbahçe ile sözleşme imzalamaya hazır olduğunu yazdı.
Fenerbahçe ile görüştüğünü doğrulayan Bjelica hakkında, daha önce Türkiye'de Karabük ve Galatasaray'ı çalıştıran Igor Tudor'dan da açıklama geldi.
Hırvatistan basınından Index. hr'ye konuşan Tudor, "Bjelica, muhteşem bir teknik direktör! Fenerbahçe için iyi bir seçim olur. Bir rakibi olarak söylüyorum, sürekli sürprizler yapıyor. Hazırladığı taktiklerle, rakip teknik adamları şaşırtmayı başarıyor" yorumunu yaptı.
(Fotomaç)
Fenerbahçe'nin yeni sezonda takımı emanet etmek istediği Hırvat teknik adam, uçuş yasakları kalkar kalkmaz İstanbul'a gelecek.
Hollanda basını, Beşiktaş'ın Leroy Fer ile 3 yıllık anlaşma yaptığını ve dönüşünün zor olduğunu duyurdu.
Galatasaray, sezonu kapatan Luyindama'nın ardından Marcao'yu da sakatlığa kurban verdi. Tecrübeli çalıştırıcı ise Sambacı'nın yerine 17 yaşındaki Emin Bayram'ı Donk'un partneri olarak sahaya sürecek.
Fransız forvet Giroud ile anlaşamayan Lazio'nun elindeki tek seçeneğinin Vedat Muriqi olduğu iddia edildi. 26 yaşındaki golcü ile İngiliz ekipleri de ilgileniyor.
Marcao'nun sakatlığı sonrası Mariano ve Lemina'dan birinin sürpriz şekilde stoper pozisyonuna kaydırılması da olasılıklar arasında bulunuyor. Fatih Terim'in idmanlarda bu formül üzerinde de duracağı belirtildi.
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Kalan 8 haftayı başarı ile kapatarak ligde şampiyon olmak ve yine Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için şimdiden kollarını sıvadı. Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek hedef büyüten yönetim, yıldız oyuncu ile söz kesti.