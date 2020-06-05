Fenerbahçe'de Bjelica ilk uçakla İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'nin yeni sezonda takımı emanet etmek istediği Hırvat teknik adam, uçuş yasakları kalkar kalkmaz İstanbul'a gelecek.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın istifasının ardından görüşülen üç isimden biri olan ve büyük ölçüde anlaşma sağlanan Nenad Bjelica'nın, yurt dışı uçuşları başlar başlamaz İstanbul'a geleceği açıklandı.

Şu anda Avusturya'daki evinde bulunan 48 yaşındaki teknik adam ile ilgili bir haber yayımlayan Hırvat gazetesi Sportske Novosti, Bjelica'nın Türkiye'ye gitmeye hazırlandığını ve Fenerbahçe ile sözleşme imzalamaya hazır olduğunu yazdı.



Fenerbahçe ile görüştüğünü doğrulayan Bjelica hakkında, daha önce Türkiye'de Karabük ve Galatasaray'ı çalıştıran Igor Tudor'dan da açıklama geldi.



Hırvatistan basınından Index. hr'ye konuşan Tudor, "Bjelica, muhteşem bir teknik direktör! Fenerbahçe için iyi bir seçim olur. Bir rakibi olarak söylüyorum, sürekli sürprizler yapıyor. Hazırladığı taktiklerle, rakip teknik adamları şaşırtmayı başarıyor" yorumunu yaptı.

(Fotomaç)