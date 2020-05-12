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aksam.com.tr
  • 12 Mayıs 2020 Salı 17:41
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  • 12 Mayıs 2020 Salı 17:52

Fenerbahçe'de bir koronavirüs vakası daha

Fenerbahçe'de bir koronavirüs vakası daha

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Fenerbahçe, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışan bir personelinde daha koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe’nin yaptığı açıklama şu şekilde:

Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 11 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapılmıştır.

Samandıra çalışanlarımızdan birinin test sonucu pozitif çıkmıştır. Testi pozitif çıkan çalışanımız evde izolasyona alınmış ve kendisine ilaç tedavisi başlamıştır.

Geçtiğimiz hafta yapılan testlerde pozitif çıkan çalışanımızın ardından bu haftaki testle birlikte Samandıra Can Bartu tesislerimizde toplamda 2 çalışanımızda Covid-19 virüsü tespit edilmiştir.

Konu hakkında gelişmeler oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.

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Fenerbahçe'de bir koronavirüs vakası daha
Fenerbahçe'de bir koronavirüs vakası daha

Fenerbahçe'de bir koronavirüs vakası daha

Fenerbahçe, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışan bir personelinde daha koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

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