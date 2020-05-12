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Fenerbahçe'de bir koronavirüs vakası daha Fenerbahçe'de bir koronavirüs vakası daha Fenerbahçe, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışan bir personelinde daha koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Anlaşma tamam, imzalar atılıyor! Cimbom'u sevince boğan transfer Anlaşma tamam, imzalar atılıyor! Cimbom'u sevince boğan transfer Gelecek sezonun transferleri için futbolcu satarak kaynak oluşturmak isteyen Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Suudi Arabistan ekibi Al Nasr, geçen sezonun devre arasında Sarı-Kırmızılılardan kiraladığı Maicon ile yeni sözleşme imzalıyor. Suudi basınında yer alan habere göre, Galatasaray'la görüşmelerde sona gelindi.

Mert Hakan'dan Terim'e sürpriz telefon! Fener'e mi gidiyor? Mert Hakan'dan Terim'e sürpriz telefon! Fener'e mi gidiyor? Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe de devreye girmişti. Fatih Terim'i arayan başarılı futbolcu, “Size bir söz verdim. Merak etmeyin. Yeni sezonda Galatasaray formasını giyeceğim” dedi.

Prens Selman'ı yıkan haber Prens Selman'ı yıkan haber Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Newcastle United sahipleriyle 300 milyon Sterlin karşılığında anlaşmaya varmıştı ancak İngiltere Premier Lig yönetimi, Siyah-Beyazlı ekibin satışını erteledi.

Galatasaray'da yılın imzası tamam Galatasaray'da yılın imzası tamam Galatasaray, Fernando Muslera'nın 2021'de bitecek sözleşmesini uzatmak için Uruguaylı yıldızla prensip anlaşmasına vardı. 33 yaşındaki kaleci ile 2024 yılına kadar kontrat imzalanacak. Üstelik daha düşük maaşla.

Geldiğine pişman gibi konuştu: Geri dönmenin hayalini kuruyorum Geldiğine pişman gibi konuştu: Geri dönmenin hayalini kuruyorum Fenerbahçe'nin Werder Bremen'den kadrosuna kattığı ve performansıyla dönem dönem eleştirilere maruz kalan Max Kruse'den tartışılacak açıklamalar. Alman basınına konuşan tecrübeli futbolcu, “Yeni tecrübelere açık olduğumu düşünsem de içimde bir ev özlemi olduğunu, bir parçanın eksik olduğunu hissettim. Almanya benim evim ve tekrar Almanya'da oynamanın hayalini kuruyorum” ifadelerini kullandı.