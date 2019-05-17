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  3. Fenerbahçe'de BB Erzurumspor hazırlıkları devam ediyor

Fenerbahçe'de BB Erzurumspor hazırlıkları devam ediyor

Fenerbahçe'de BB Erzurumspor hazırlıkları devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında 20 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00’de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman saat 11.30’da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Ardından 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Daha sonra 3 takım halinde dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı. 

Öte yandan Dereağzı Futbol Okulu öğrencileri, antrenmanın bir bölümünü izledi ve Ersun Yanal ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Öğrencilerle yakından ilgilenen Yanal, sporcuların imza isteğini de geri çevirmedi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(DHA)

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