Fenerbahçe'de BB Erzurumspor hazırlıkları devam ediyor

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman saat 11.30’da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Ardından 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Daha sonra 3 takım halinde dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

Öte yandan Dereağzı Futbol Okulu öğrencileri, antrenmanın bir bölümünü izledi ve Ersun Yanal ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Öğrencilerle yakından ilgilenen Yanal, sporcuların imza isteğini de geri çevirmedi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(DHA)