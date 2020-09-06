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aksam.com.tr
  • 06 Eylül 2020 Pazar 10:43
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Fenerbahçe'de ayrılıklar sürüyor! Zajc Torino'ya, Frey Kasımpaşa'ya...

Fenerbahçe'de ayrılıklar sürüyor! Zajc Torino'ya, Frey Kasımpaşa'ya...

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Fanatik

Alper Potuk, Mevlüt Erdinç ve Tolgay Arslan'la yollarını resmen ayıran Fenerbahçe'de yaprak dökümü sürüyor. Vedat Muriqi'yi Lazio'ya göndermeye hazırlanan Sarı-Lacivertliler, Miha Zajc için Torino, Michael Frey için ise Kasımpaşa ile temaslara başladı. Öte yandan Nabil Dirar, Sadık Çiftpınar, Allahyar, Murat Sağlam, Oğuz Kaan için de teklif bekleniyor.

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren, transferin ilk bölümünde 11 futbolcuyu kadrosuna dahil eden Fenerbahçe'de, şimdi de yaprak dökümü başladı. Max Kruse ve Mauricio İsla ile yollarını ayırarak yeni sezona giren Kanarya, Alper Potuk, Mevlüt Erdinç ve son olarak da Tolgay Arslan'la karşılıklı anlaşarak sözleşmelerini feshetti. Bu 5 ismin ardından da ayrılıkların devam edeceği öğrenildi.

ZAJC İÇİN TORINO, FREY İÇİN KASIMPAŞA İLE TEMASLAR BAŞLADI

Ancak Sarı-Lacivertliler bu kez kulübe gelir getirmesi beklenen isimleri satış listesine koydu. Başta Vedat Muriç'in, Lazio'ya transferi için artık geri sayıma geçilirken, Zajc için Torino, Frey için de Kasımpaşa'yla temaslara başlandı. Dirar, Allahyar, Murat Sağlam, Sadık ve Oğuz Kaan için de teklif bekleniyor. Öte yandan Al İttihad'dan iki yıllığına kiralanan Garry Rodrigues için de Olimpiakos'un devrede olduğu kaydedildi.

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Fenerbahçe'de yaprak dökümü başladı

Alper Potuk, Mevlüt Erdinç ve Tolgay Arslan'la yollarını resmen ayıran Fenerbahçe'de yaprak dökümü sürüyor. Vedat Muriqi'yi Lazio'ya göndermeye hazırlanan Sarı-Lacivertliler, Miha Zajc için Torino, Michael Frey için ise Kasımpaşa ile temaslara başladı. Öte yandan Nabil Dirar, Sadık Çiftpınar, Allahyar, Murat Sağlam, Oğuz Kaan için de teklif bekleniyor.

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