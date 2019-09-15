Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6913
  • 6,3238
  • 272.777
  • 103072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Fenerbahçe'de ayrılıklar için ocak ayı bekleniyor

Fenerbahçe'de ayrılıklar için ocak ayı bekleniyor

Fenerbahçe'de ayrılıklar için ocak ayı bekleniyor

Fenerbahçe'de yaz transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala takımdan gönderilmesine karar verilen Mehmet Ekici ile Sloven oyuncu Miha Zajc'ın ara transfer döneminde takımdan ayrılmaları bekleniyor.

Fenerbahçe'de sezon başı transferinin bitimine 1 gün kala,"Kendine kulüp bul" denilen Mehmet Ekici'nin, takımdan ayrılmasına kesin gözü ile bakılıyor.

Geçen sezon ortasında büyük umutlarla transfer edilen Miha Zajc da Ekici'yi takip edecek. Rus takımlarının radarında olan Sloven orta sahanın bu kez ya bonservisiyle ya da kiralık olarak gönderileceği öğrenildi.

Bu arada Sadık Çiftpınar'ın da devre arasında takımdan ayrılması beklenirken, halen kapatılamayan açıklar da tamir edilecek.

(Fanatik)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Aslıhan'dan sorulara yanıt yok
Songül Öden kime mesaj verdi?
'Kadınlar birbirine karşı acımasız'
21 kilo veren Buse Varol'un fit hali şaşırttı
Demet Özdemir'le ilgili flaş iddia!
<p>Sultanbeyli, Pendik, Maltepe, Esenyurt ve Başakşehir´de 1 Ağustos- 10 Eylül arası 20 iş yerinden

Hırsızlık Şüphelilerinden İlginç Sözler!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bursa’da yedi emin deposunda büyük yangın

ABD askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti