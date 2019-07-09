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Fenerbahçe'de antrenmana, yeni transfer Altay Bayındır da katıldı

Fenerbahçe'de antrenmana, yeni transfer Altay Bayındır da katıldı

Fenerbahçe, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun hazırlıklarını, yaptığı sabah antrenmanıyla sürdürdü. Fenerbahçe'de antrenmana, yeni transfer Altay Bayındır da katıldı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı çalıştı.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda, takım 2 gruba ayrılarak pas çalışması yaptı.

Antrenmana yeni transferler Vedat Muric ve Altay Bayındır da katıldı. Antrenman yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

İdmanın ilk bölümünde takımla çalışan Muric, ikinci bölümde ise bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

- Altay Bayındır ilk idmanına çıktı

Genç kaleci Altay Bayındır, sarı-lacivertli kulübe transfer olmasının ardından çıktığı ilk antrenmanda takımdan ayrı koştu ve kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.

Öte yandan, kampta bulunan 19 Yaş Altı Takımı da hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.  (AA)

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