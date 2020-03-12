Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku!

Euroleague ve EuroCup, maçları koronavirüs nedeniyle geçici olarak askıya alındı.

İtalya'daki koronavirüs salgını Juventus'ta forma giyen Daniele Rugani'ye kadar sıçrarken Siyah-Beyazlıların yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, bu gelişme sonrası Portekiz'den İtalya'ya dönmeyeceğini kulüp yetkililerine bildirdi.

İspanya'da 1. ve 2. lig maçları koronavirüs sebebiyle akıya alındı.

Real Madrid'de koronavirüs vakası! Testleri pozitif çıktı

Real Madrid Basketbol Takımı'nda bir basketbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Koronavirüsün hangi basketbolcuya bulaştığı ise açıklanmadı.