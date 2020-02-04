Fenerbahçe'de Alper Potuk, TFF'ye bildirilen listede yer almadı

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Alper Potuk, TFF'ye bildirilen listede yer almadı.
Lisansı çıkarılan yeni transfer Simon Falette ve İstanbulspor'dan yeri çağrılan Allahyar ise A Takım Listesi'ne dahil edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 6 Şubat Perşembe günü saat 11.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek.
2019-2020 Sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerin İkinci Transfer Tescil Dönemi sonrası; forma numarası bilgilerini de içeren, Resmi A Takım Oyuncu Listeleri açıklandı.
Uğurcan için gelen reddedilemeyecek teklifi açıklıyoruz!
Mbaye Diagne'de son dakika! Bir transfer daha...
Beşiktaş, Göztepe maçındaki kural hatası iddiasıyla ilgili başvurusunu TFF'ye gönderdiğini açıkladı.
Loris Karius'u Liverpool'a göndermeye hazırlanan Beşiktaş, Portekizli kaleci Claudio Ramos'la anlaşmak üzere.
Adı Galatasaray’la da anılan Kayserispor’un yıldızı Bernard Mensah’a Japon ekibi Urawa Reds talip oldu.