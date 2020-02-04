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aksam.com.tr
  • 04 Şubat 2020 Salı 18:50
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  • 04 Şubat 2020 Salı 19:19

Fenerbahçe'de Alper Potuk, TFF'ye bildirilen listede yer almadı

Fenerbahçe'de Alper Potuk, TFF'ye bildirilen listede yer almadı

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2019-2020 Sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerin İkinci Transfer Tescil Dönemi sonrası; forma numarası bilgilerini de içeren, Resmi A Takım Oyuncu Listeleri açıklandı.

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Alper Potuk, TFF'ye bildirilen listede yer almadı.

Lisansı çıkarılan yeni transfer Simon Falette ve İstanbulspor'dan yeri çağrılan Allahyar ise A Takım Listesi'ne dahil edildi.

 

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