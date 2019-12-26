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Fenerbahçe'de Alper Potuk sürprizi

Fenerbahçe'de Alper Potuk sürprizi

Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki sol kanadı Alper Potuk takımdan ayrılmak istemiyor.

Alanyaspor ve Konyaspor'un ardından son olarak Kayserispor'un Alper'e talip olduğu ancak tecrübeli oyuncunun bu teklifi de reddettiği ortaya çıktı.

Alper'in sezonun ikinci yarısında daha fazla forma şansı bulacağına inandığı ve bu nedenle sezon sonuna kadar Fenerbahçe ile yoluna devam etmek istediği öğrenildi. Yönetim, Alper'in kiralık gidip, Ozan gibi daha güçlü dönmesini istiyor.

(Sabah)


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