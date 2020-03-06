Fenerbahçe'de 3 senaryo

AKŞAM ÖZEL HABER | ŞAFAK GÖZMEN
1 – ZICO-ALEX
FENERBAHÇE yönetiminin gönlünden geçen isimlerin başında camianın iki efsanesi geliyor. Yönetimin önemli bir bölümü Brezilya ekolünün kendileri için daha doğru model olduğunu, bu formülün beklentileri karşılayacak sonuçlar doğuracağını düşünüyor. Alex’in sportif direktör, Zico’nun da teknik direktör olarak görev almasını isteyen ciddi bir irade var.
2 – AVCI-BELÖZOĞLU
MALİ sıkıntılar nedeniyle yönetim temkinli bir yaklaşımı da göz ardı etmiyor. Maliyetli yapılanmalardan uzak kalıp, yerli bir formülle geçiş dönemini atlatmak düşüncesi de tartışılıyor. Abdullah Avcı’nın teknik direktörlüğü ve Emre Belözoğlu’nun sportif direktörlüğü altında sezon sonuna kadar devam edip, işler iyi giderse beraberliği uzatma fikri de bir seçenek.
3 – ALMAN MODELİ
UZUN süredir Daum’la temasta olan Fenerbahçe yönetimi, tecrübeli futbol adamının sportif direktörlüğünde bir Alman hocayla çalışma seçeneğini de çok önemsiyor. Burada yönetimin karşısına çıkan en büyük engel, mali yükün büyüklüğü. FFP açısından yaşanan sorunlar bu formülün hayata geçirilmesini ve yeni bir yapılanmaya gidilmesini zorlaştırıyor.
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