Fenerbahçe'de 11 ismin bileti kesilirken Ersun Yanal, Valbuena konusunda kararsız

Takımdaki kalacakları, gidecekleri yapılacak transferleri en kısa sürede netleştirmek isteyen Sarı-Lacivertliler’de Ersun Yanal, yönetime vermek üzerek kapsamlı bir rapor yazıyor. Hazırlık kampına kadar tüm transferlerin bitmesini isteyen Yanal, bu sezon başında yaşanan adaptasyon sorunu aşmanın planlarında.

KONTRATLAR YENİLENMEYECEK

SÖZLEŞMESİ bitecek olan Volkan, Neustadter, Skrtel, İsmail, Şener, Tolga ve Soldado ile yolları ayırmayı planlayan Ersun Yanal, Ayew, Benzia, Slimani ve Moses’in de kiralık kontratlarını da feshedecek. Tecrübeli çalıştırıcı, bir tek Valbuena konusunda kararsız. Yanal ayrıca talibi olan her futbolcunun satılabileceğini de yönetime iletecek. Neredeyse takımını yarısını gönderecek olan Yanal, yönetimden de 3 stoper, 2 bek, 2 kanat ve 2 tane de forvet isteyecek.

(Güneş)