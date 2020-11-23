Fenerbahçe'de 10 farklı oyuncu gol atmayı başardı

Gençlerbirliği deplasmanından 5 gollü bir galibiyetle dönen F.Bahçe'de santrforlar skora katkı yapmamıştı. Bu durum sadece bu maça özgü değil. F.Bahçe'de goller ve asistler sezon başından beri tüm takıma yayılmış durumda. Kollektif futbol istatistiklerde kendisini gösteriyor.
ZİRVENİN SAHİBİ 2 TANGOCU
Takvim'in derlediği habere göre Fenerbahçe'nin 9 maçta bulduğu 17 gol 10 farklı futbolcudan geldi. Sarı- Lacivertli santrforların attığı toplam gol sayısı ise sadece 3. Geride kalan haftalarda Samatta'nın 2, Cisse'nin 1 golü var.
HER MEVKİDEN GOLE KATKI VAR
Takımın en golcü isimleri 3'er golü bulunan Diego Perotti ve Jose Sosa. Stoperler, bekler, kanatlar, orta saha hemen her mevkiden goller geldi. Asistlerde de benzer bir durum söz konusu.
F.BAHÇE'YE ÖNLEM ALMAK ZOR
8 oyuncunun asist katkısı var. Zirvede 3 asistle Caner bulunuyor. Gollerin ve asistlerin tüm takıma yayılması Fenerbahçe'yi durdurulması çok daha zor bir takım haline getiriyor.
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Diego Perotti'nin kendi isteğiyle garanti ücretini düşük, maç başı ücretini ise yüksek tuttuğu ortaya çıktı. Sakatlıklarla ilgili sıklıkla gündeme gelen Arjantinli yıldızın ‘oynadıkça kazanayım' tavrı, yönetimin karar vermesini kolaylaştırdı.
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Siyah-beyazlı teknik adam, yöneticiler ve yardımcılarıyla yaptığı değerlendirmede takım ruhunun altını çizdi, “Şartlar olumsuz olsa da büyük maçlarda kötü oynamayız. Hafta sonu Fenerbahçe derbisinde de güzel bir futbol ortaya koyacağımıza inanıyorum” dedi.
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