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aksam.com.tr
  • 08 Şubat 2020 Cumartesi 20:05
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  • 08 Şubat 2020 Cumartesi 20:35

Fenerbahçe-Alanyaspor CANLI ANLATIM

Fenerbahçe-Alanyaspor CANLI ANLATIM

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile devam ediyor.

İLK 11’LER:

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Tolga, Rodrigues, Kruse, Muriqi

ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Onur, Siopis, Salih Uçan, Campos, Bakasetas, Efecan, Cisse

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Fenerbahçe-Alanyaspor CANLI ANLATIM
Fenerbahçe-Alanyaspor CANLI ANLATIM

Fenerbahçe-Alanyaspor CANLI ANLATIM

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile devam ediyor.

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