Fenerbahçe-Alanyaspor CANLI ANLATIM

İLK 11’LER:
FENERBAHÇE: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Tolga, Rodrigues, Kruse, Muriqi
ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Onur, Siopis, Salih Uçan, Campos, Bakasetas, Efecan, Cisse
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