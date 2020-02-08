Fenerbahçe-Alanyaspor CANLI ANLATIM

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile devam ediyor.