Fenerbahçe transfer haberleri (8 Haziran)

Geçtiğimiz sezon ligde umduğu sonuçları alamayan Fenerbahçe yeni sezona kilitlendi. Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Peki, Fenerbahçe'nin transfer listesinde kimler var? İşte Fenerbahçe transfer haberleri

KALEYE BUFFON

İtalyanlar Gianluigi Buffon’un Fenerbahçe’ye gideceğini yazdı. 17 yıl boyunca kalesini koruduğu, kaptanı olduğu Juventus’tan ayrılıp, geçen sezon Fransız ekibi PSG için ter döken 41 yaşındaki kaleci, geçtiğimiz günlerde kariyerinde artık yeni deneyimlere ihtiyacı olduğunu söylemişti. Buffon, “PSG yeni teklif yaptı, kabul etmedim. Yeni deneyimlere ve ateşli rekabetlere katılma hevesim ağır bastı” demişti. Bu sezon PSG’de gösterdiği performansla, 41 yaşında olduğunu belli etmemeye çalışan Buffon, otoriteler tarafından da başarılı bulundu. Bir sorun olmadığı sürece de futbol oynayacağını söyleyen İtalyan efsanesi, geçen sezon da kendisini isteyen Fenerbahçe’yi, kariyerinin son durağı olacak seçebilir. 3 Temmuz 2001’de Parma’dan Juventus’a 53 milyon euroya transfer olan Buffon, yakın tarihe kadar en pahalı kaleciydi.

Hatem Ben Arfa

Her transfer döneminde talip olduğu ancak bir türlü bitiremediği 32 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusuyla bu kez anlaşan Sarı-Lacivertliler, transferi kısa süre içinde açıklayacak. Ben Arfa’nın maliyetinin 3.5 milyon euro civarında olması bekleniyor. Tunus asıllı yıldızla 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

GOMİS FENERBAHÇE’YE Mİ?

33 yaşındaki futbolcunun menajeri Etienne Mendy geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Al Hilal'den ayrılmak isteyen Gomis'le sarı-lacivertlilerin ilgilendiğini söylemişti.

Tecrübeli oyuncu da Instagram'daki paylaşımda Voltaire'den altını yaparak "Geleceği düşünmeli, geçmişi unutmalıyız. Çünkü geçmiş, geçmişte kaldı" ifadelerini kullandı.

Bu sözler Gomis'in Fenerbahçe'ye yakın olduğu şeklinde yorumlandı. Galatasaraylı taraftarlar ise paylaşıma bıraktıkları yorumlarda eski golcülerinden Fenerbahçe'ye gitmemesini istediler. Gomis, 2017-18 sezonunda 29 gol ve 5 asistle sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğunda başrol oynamıştı