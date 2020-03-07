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aksam.com.tr
  • 07 Mart 2020 Cumartesi 10:47
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  • 07 Mart 2020 Cumartesi 10:47

Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor | Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor | Muhtemel 11'ler

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Süper Lig'in 25.hafta mücadelesinde Fenerbahçe evinde Yukatel Denizlispor'u ağırlıyor.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligde oldukça kötü bir dönem geçiren ve son 5 maçta galibiyet alamayan Fenerbahçe, haftaya 39 puanla 7. sırada giriyor.

3 EKSİK

Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Garry Rodrigues ve Sadık Çiftpınar ile Simon Falette, Yukatel Denizlispor karşısında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de bir süredir sakatlığı bulunan Emre Belözoğlu'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

Bu isimlerin yanı sıra Serdar Aziz, Ozan Tufan, Vedat Muric ve Altay Bayındır sarı kart görmeleri durumunda 26. haftadaki İttifak Holding Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar Aziz, Hasan Ali, Gustavo, Ozan Tufan, Dirar, Kruse, Deniz Türüç, Muriqi

Denizlispor: Stachowiak, Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Olcay Şahan, Aissati, Murawski, Sacko, Recep Niyaz, Barrow, Rodallega

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