Fenerbahçe yönetimi, Mathias Zanka'dan kendisine takım bulmasını istedi

Fenerbahçe sezon başında Huddersfield'tan 2 milyon Euro karşılığında transfer ettiği stoper Mathias Zanka'yı devre arasında Fortuna Düsseldorf'a kiralamıştı. Sezon sonunda Alman ekibinden dönecek olan 30 yaşındaki savunmacıyı Sarı-Lacivertliler gelecek sezon da kadroda düşünmüyor. Fenerbahçe yönetimi, Danimarkalı stoperden kendisine takım bulmasını istedi.

Bu sezon sadece Serdar Aziz'in performansından memnun kalan sarı-lacivertliler, Isla ve Hasan Ali'nin yanı sıra kiralık gittiği Düsseldorf'tan dönecek olan Mathias Zanka ile de gelecek sezon devam etmeyi düşünmüyor.



"KENDİNE TAKIM BUL"

Fenerbahçe, Danimarkalı stoperden takım bulmasını istedi. İki sol bek, 1 sağ bek ve en az 1 stoper alacak olan Kanarya, Falette konusunda ise Frankfurt ile yapılacak görüşmeler sonrasında karar verecek.

(Sabah)