  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • HABERLER
  • /
  • SPOR HABERLERİ
  • /
  • Fenerbahçe yönetimi, koronavirüsün ekonomik etkilerine karşı radikal kararlar almaya hazırlanıyor
  • 23 Mart 2020 Pazartesi 09:19
  • |
  • 23 Mart 2020 Pazartesi 09:19

Fenerbahçe yönetimi, koronavirüsün ekonomik etkilerine karşı radikal kararlar almaya hazırlanıyor

Fenerbahçe yönetimi, koronavirüsün ekonomik etkilerine karşı radikal kararlar almaya hazırlanıyor

Paylaş

Fenerbahçe yönetimi, koronavirüs salgını sebebiyle liglerin ertelenmesinin ardından radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler, futbolcuların ücretinde indirim talep edecek. Ayrıca Euro ve dolarlı sözleşmeler de tarihe karışıyor.

Koronavirüs, Fenerbahçe'nin radikal kararlar almasına neden oldu. Sarı-Lacivertli kulüp ciddi önlemler almaya hazırlanıyor.

1- Futbolculardan ücretlerinde indirim istenecek. Artık euro ve dolarlı sözleşmeler de tarihe karışacak.

2- Kulübede eski Fenerbahçeliler olacak; Erol Bulut, Mehmet Yozgatlı ve Volkan Demirel, İdari Menajer Emre Belözoğlu.

3- Futbolda ve diğer amatör branşlarda altyapıya ağırlık verilecek. Hedef oyuncu ihraç eden bir kulüp olmak.

4- Bu önlemlere karşın mali tabloda düzelme olmazsa yönetim arazi satışını da gündeme getirecek.

Dünyanın üzerine bir kâbus gibi çöken koronavirüs kulüpleri derinden sarsacak ekonomik hasarlar yaratırken Fenerbahçe’yi de geleceğe yönelik radikal kararlar almanın arefesine getirdi. Hem teknik direktör sorununu gidermeye hem de sportif çöküşün öne geçmeye çalışan sarı lacivertiller futbolcularından değişen koşullarla uyum içinde olacak indirimler talep edecek. Buna ek olarak yönetim, yeni sözleşmeleri de bundan böyle Euro-dolar üzerinden değil Türk Lirası üzerinden yapılacak.

(Hürriyet)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Adil Aouchiche Galatasaray yolunda

title

Abdurrahim Albayrak ve eşine koronavirüs şoku! İkisi de pozitif...

title

Süper Lig'in koronavirüs zararı 450 milyon TL

Beşiktaşlı sporculardan ''evde kal'' çağrısı

SPOR GÜNDEMİ

Albayrak ailesine şok! İkisi de pozitif çıktı...
Albayrak ailesine şok! İkisi de pozitif çıktı...

Albayrak ailesine şok! İkisi de pozitif çıktı...

Galatasaray Spor Kulübü ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak koronavirüs şoku yaşıyor. Başarılı yönetici daha önce koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmış, ilk testi negatif çıkmış ikinci testi ise pozitif çıkmıştı.

Koronavirüse yakalanan ünlü sporcudan kötü haber
Koronavirüse yakalanan ünlü sporcudan kötü haber

Koronavirüse yakalanan ünlü sporcudan kötü haber

Koronavirüse yakalanan NBA yıldızı Rudy Gobert, kendisinde hastalığın semptomları arasında yer alan bazı durumların gerçekleştiğini açıkladı

Bu lig oynanmamış sayılmalı
Bu lig oynanmamış sayılmalı

Bu lig oynanmamış sayılmalı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi gündüz A Spor'da, “Lig oynanmazsa iptal edilir veya olduğu gibi tescil edilir” dedi. Akşam Haber Global'e bağlanıp, “Bana göre oynanmazsa sezon oynanmamış sayılmalı” diye konuştu.

Büyük planın parçası Vedat Muriqi
Büyük planın parçası Vedat Muriqi

Büyük planın parçası Vedat Muriqi

İngiliz basını, yeniden yapılanmaya gidecek Ada temsilcisinde Mourinho'nun listeyi hazırladığını yazdı. Aday isimlerden bir tanesi de Fenerbahçe'nin başarılı forveti…

Fenerbahçe yönetiminden radikal karar
Fenerbahçe yönetiminden radikal karar

Fenerbahçe yönetiminden radikal karar

Fenerbahçe yönetimi, koronavirüs salgını sebebiyle liglerin ertelenmesinin ardından radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler, futbolcuların ücretinde indirim talep edecek. Ayrıca Euro ve dolarlı sözleşmeler de tarihe karışıyor.

Lemina'dan Trabzonspor'a transfer kıyağı! İmza aşamasına gelindi
Lemina'dan Trabzonspor'a transfer kıyağı! İmza aşamasına gelindi

Lemina'dan Trabzonspor'a transfer kıyağı! İmza aşamasına gelindi

John Obi Mikel'in sürpriz ayrılığı sonrası bu bölgeye takviye yapmak için harekete geçen Trabzonspor'un listesindeki ilk isim Guelor Kanga. Bordo-Mavililer, 29 yaşındaki futbolcu için temaslarını sürdürürken Kanga'nın Galatasaray'da oynayan vatandaşı Mario Lemina'dan Trabzonspor'la ilgili bilgi aldığı öğrenildi. Lemina'nın olumlu referansıyla birlikte Bordo-Mavililerin transferi bitirme aşamasına geldiği kaydedildi.

Trezeguet gelmeye gönüllü
Trezeguet gelmeye gönüllü

Trezeguet gelmeye gönüllü

İngiliz basını, Trezeguet'nin, Elneny'le birlikte Beşiktaş forması giymek istediğini yazdı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.