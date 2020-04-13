Fenerbahçe yönetimi indirim yapmama kararı aldı

Fenerbahçe'de Covid-19 sonrasında ekonomik yansımaların nasıl olacağı herkesin merak konusu... Sarı-lacivertlilerde de maaşlarda indirim beklentisi dedikoduları artıyor. Ancak yönetim futbolculara henüz indirim için gitmedi. Yönetimde, "Gücümüz yettiğince maaşları ödeyelim. İşin altından kalkamazsak futbolculardan fedakârlık isteyelim" görüşü hakim oldu.
Planlar Haziran'a göre
Bu nedenle şu ana kadar henüz indirim talebi ne başkan ne de yönetim nezdinde gündeme gelmedi. Kanarya, yayıncı kuruluşun ödemeleri durdurmasının ardından maaşlar için bekleme kararı aldı. Futbolculara lig yeniden başlayana kadar ödeme yapılmayacağı bilgisi verildi. Ancak sonrası için bir plan düşünülmedi. Ligler planlandığı gibi haziranda başlarsa, Fenerbahçe maaşlarda kesintiye gitmeden yoluna devam edecek.
Isla ve Hasan Ali Kaldırım'dan destek
Fenerbahçe yönetimi, FIFA'nın kararı ile sözleşmelerinin bitişi lig sonuna ertelenen Hasan Ali ve Mauricio Isla'dan kalan 8 haftada takıma en yüksek katkıyı vermelerini bekliyor. Yönetim, iki deneyimli oyucudan da zor süreçte psikolojik olarak da arkadaşlarına destek olmalarını istiyor.
(Sabah)
Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'nın Türk teknik direktörü Kenan Koçak, teknik adam arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de görev almak isteyip istememesiyle ilgili, "Hannover serüvenimiz iyi gidiyor. Bunun neticesinde doğal olarak teklifler geliyor. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. Biz profesyoneliz, aynı hedeflere yürüyebileceğimize inandığımız bir plan, proje olursa oturur her şeyi profesyonelce konuşur, ona göre karar veririz" dedi.
İtalya basını, Galatasaray'ın Mario Balotelli planını açıkladı. Calciomercato, “Brescia, Serie A'da son sırada. Balotelli'nin 2022'ye kadar mukavelesi var ama takım düşerse, bedelsiz ayrılma hakkına sahip. Aslan da pusuda bekliyor” yorumunu yaptı.
Fransa Ligue 1'de mücadele eden PSG'den ayrılacak Edinson Cavani için eski Fenerbahçeli Lugano, “Avrupa'da kalacak. Bana da fikrimi sordu” dedi. Taraftarların umudu yükseldi. Yıldız golcü için geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin de temaslarda bulunduğu iddia edilmişti.
Fenerbahçe'nin eski forvetlerinden Semih Şentürk, Sarı-Lacivertlilere teknik direktör önerisinde bulundu. Emektar golcü, “Fenerbahçe Türk antrenör arıyorsa en modern antrenör Abdullah Avcı'dır net” dedi.
Sarı-Kırmızılı yönetim, kaynak arayışına geçti. Mustafa Cengiz ve ekibi, Nisan sonuna kadar başta oyunculara olmak üzere toplam 10 milyon Euro'luk bir ödeme yapacak.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Luiz Gustavo'ya Lyon talip oldu. Fransız ekibinin Brezilyalı sportif direktörü Juninho'nun vatandaşını çok istediği belirtildi.
Christian Luyindama'ya Wolverhampton'ın ardından Everton da talip oldu. Galatasaray'ın ilk etapta tecrübeli oyuncusunu satmayı düşünmediği kaydedilirken, 15 milyon Euro ve üstü bir önerinin gelmesi durumunda teklifin değerlendirebileceği belirtildi.