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  3. Fenerbahçe, yıllardır kendilerine önerilen Nico Gaitan'ı bu kez kadrosuna katmaya yakın

Fenerbahçe, yıllardır kendilerine önerilen Nico Gaitan'ı bu kez kadrosuna katmaya yakın

Fenerbahçe, yıllardır kendilerine önerilen Nico Gaitan'ı bu kez kadrosuna katmaya yakın

Adı yıllardır Fenerbahçe ile anılan Nico Gaitan, bir kez daha Sarı-Lacivertlilere önerildi.

Sol bek ve stoperin yanı sıra skorer bir kanat takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe’ye menajerler tarafından birçok isim öneriliyor. Bunlardan biri de Nico Gaitan.

Arjantinli, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde de gündeme gelmişti. Ancak Comolli’nin tecrübeli oyuncuyu veto ettiği öne sürülmüş, Chelsea’den Victor Moses 1.5 sezonluğuna kiralanmıştı. Nijeryalı’dan umduğunu bulamayan Fenerbahçe, Gaitan önerisine olumlu yaklaşıyor.

Arjantinli futbolcu, ABD ekiplerinden Chicago Fire’da çok iyi bir sezon geçirdi. Gaitan, 27 lig maçında 4 kez fileleri sarsarken, 11 asist yaptı.

8 sene Avrupa’da kaldı

Sol ayağını kullanan 31 yaşındaki oyuncunun hücum hattının her bölgesinde oynayabilmesi, önemli bir avantajı. Ersun Yanal da yıllarca Avrupa’da Benfica (2010-16) ve Atletico Madrid (2016-18) gibi takımların formasını giyen Nico Gaitan’ın alınmasına sıcak bakıyor.

Yıldız futbolcunun bonservisinin elinde olması da bu transferi avantajlı kılıyor.

(Fanatik)


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