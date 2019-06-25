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Fenerbahçe, Yerry Mina için Everton'dan cevap bekliyor

Fenerbahçe, Yerry Mina için Everton'dan cevap bekliyor

Fenerbahçe, Everton’dan ayrılmaya sıcak bakan Yerry Mina için Premier Lig ekibine kiralık teklifini iletti.

İngiltere Premier Ligi’nde Cenk Tosun’un formasını giydiği Everton’ın formasını giyen Yerry Mina, Fenerbahçe’nin stoper listesinde bir süredir adı geçen oyuncular arasında yer alıyor.

Daha önce İstanbul’a gelen eski oyuncusu Simon Kjaer için kulübü Sevilla ile temasta olduğu öne sürülen Sarı-Lacivertliler’in, geçen sezon İngiliz ekibinde sadece 15 maçta forma giyebilen 24 yaşındaki savunma oyuncusu için kiralık teklifini yaptığı ve Everton’dan yanıt beklediği bildirildi.

Mina’nın da daha fazla forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı konuşuluyor.

(Fanatik)

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