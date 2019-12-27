Fenerbahçe yerli transferlerinden beklediği verimi alamadı
Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal, yaz transfer döneminde kadroya katılan 5 yerli futbolcudan Emre Belözoğlu hariç beklediği verimi alamadı.
TM Dijital Haber Merkezi
Yaz ayı transfer sezonunda yabancı futbolcuların dışında 5 yerli oyuncu kadrosuna katan Ersun Yanal, 39 yaşındaki Emre Belözoğlu dışında hemen hemen hiçbir öğrencisinden verim alamadı.
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Kayserispor’da oynadığı futbolla Galatasaray’ı peşinden koşturmasına rağmen 3 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe’ye giden Deniz Türüç, Trabzonspor’un kapısından dönen Murat Sağlam, Ankaragücü’nde sergilediği performansla dikkat çeken Altay Bayındır ve Mevlüt Erdinç’le yola çıkan Ersun Yanal bu oyunculardan pek de istediğini alamadığı gözükürken, transferde yapılan yanlışlar kulübe yaklaşık 5 milyon euro’ya mâl oldu.
İşte Fenerbahçe’de yaz ayı transfer sezonunda kadroya katılan yerli futbolcuların istatistikleri
Mevlüt Erdinç: 6 maç gol yok asist yok
Deniz Türüç: 12 maç 1 gol asist yok
Altay Bayındır: 16 maçta kalesinde 20 gol gördü
Emre Belözoğlu: 13 maç 1 gol 4 asist
Murat Sağlam: 2 maç gol yok asist yok