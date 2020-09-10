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  • Fenerbahçe yeni transferlerine lisans çıkartmak için gerekli evrakları TFF'ye gönderdi
  • 10 Eylül 2020 Perşembe 15:48
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Fenerbahçe yeni transferlerine lisans çıkartmak için gerekli evrakları TFF'ye gönderdi

Fenerbahçe yeni transferlerine lisans çıkartmak için gerekli evrakları TFF'ye gönderdi

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TRT Spor

Fenerbahçe yeni transferlerine lisans çıkarmak için Bankalar Birliği ile anlaştığına dair yazıyı TFF'ye gönderdi. Sarı-Lacivertliler, yeni transferlerinin lisanslarını çıkarmaya başlıyor.

Fenerbahçe’de lisans sorunu çözüldü. Bankalar Birliği’yle anlaşan Sarı-Lacivertliler, yeni transferlerine lisans çıkartmak için gerekli evrakları Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) gönderdi.

YARINKİ MAÇTA FORMA GİYEBİLECEKLER

11 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de lisansların çıkması durumunda yeni transferler forma giyebilecek.

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