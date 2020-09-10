Fenerbahçe yeni transferlerine lisans çıkartmak için gerekli evrakları TFF'ye gönderdi

Eskişehirspor genç golcüsünü Avrupa'ya gönderdi

Eskişehirspor, 17 yaşındaki golcüsü Metehan Altunbaş'ın Avusturya ekibi LASK Linz'e transfer olduğunu resmen açıkladı. Es-Es bu transferden kasasına 300 bin euro koyacak ve oyuncunun sonraki satışından pay da alacak.