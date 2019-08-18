Fenerbahçe yeni transferler için Miha Zajc'ı satarak kaynak oluşturacak

Aleksandar Kolarov ve Luiz Gustavo başta olmak üzere gündemde yer alan isimlerin yüksek maliyetleri frene basılmasına neden olurken, yönetim kadroda düşünülmeyen isimleri göndererek maddi açıdan elini güçlendirmek istiyor.
Michael Frey'i Nürnberg'e kiralanmasının ardından Miha Zajc'ın da gönderileceği öğrenildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın takımda düşünmediği Sloven orta saha için görüşmelerin devam ettiği gelen haberler arasında.
DAMIEN PAZARLIKLARI SÜRDÜRÜYOR
Real Betis'in yanı sıra bazı Rus ve İtalyan ekiplerinden teklifler aldığı bildirilen Zajc'ın satışından en az 5-6 milyon euro gelir bekleniyor. Yönetim hem bu parayı hem de Frey'in kiralanması ile oluşan maaş bütçesini; stoper, sol bek, 6 numara ve golcü transferleri için kullanmayı planlıyor. Sportif direktör Damien Comolli listedeki oyuncularla temaslara devam ediyor. Önümüzdeki hafta içinde transferde sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.
KOLAROV'DA GELİŞME YOK
Football İtalia sitesi, Aleksandar Kolarov için Fenerbahçe'nin tüm ısrarına rağmen henüz bir anlaşma görünmediğini yazdı. Roma'nın Sırp oyuncunun Haziran 2020'de bitecek sözleşmesini yenilemeyi planlamadığı da bildirildi. 33 yaşındaki sol bekin geçtiğimiz sezon 9 gol, 2 asistle en verimli dönemini geçirdiği hatırlatıldı.
(Takvim)
Spor Toto Süper Lig’in 2019-20 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Denizlispor’a 2-0 mağlup olan Galatasaray’da yardımcı antrenör Hasan Şaş, maç sonrası yaşanan olayların ardından sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurmuştu. Sürecin perde arkasında yaşanan olaylar ise ortaya çıktı.
UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle Galatasaray’ın transfer sezonunu artıda kapatması gerekiyor. Bu bağlamda oyuncu satmak zorunda olan Sarı-Kırmızılılar bunu başaramazsa Luyindama’dan Şampiyonlar Ligi’nde faydalanamayacak.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 2019-2020 sezonunun ilk maçında deplasmanda Sivasspor’a 3-0 mağlup oldu. Yorumcu Rıdvan Dilmen, Siyah-Beyazlıların farklı yenilgisini değerlendirdi.
Uzun zamandır sol bek arayışında olan Fenerbahçe, sonunda aradığı oyuncuyu buldu. Kolarov transferinin çıkmaza girmesinden sonra rotasını Çizme'ye çeviren Sarı-Lacivertliler, B planını devreye sokup gündemine aldığı Riza Durmisi için Lazio ile anlaşmaya vardı.
Beşiktaş'ın sıkıntısı ne? Alen Markaryan yazdı
Alman basınında, Ukraynalı Yevhen Konoplyanka’nın artık F.Bahçe’ye yakın olduğu ve diğer ihtimallerin giderek azaldığı yazıldı.
Genç Türk oyuncuları kadrosuna katan Roma, şimdi de Beşiktaş’ın forveti Güven Yalçın’ı transfer etmek için harekete geçti. İtalyan basınına göre iki kulüp arasındaki görüşmeler olumlu ilerliyor ve imzalar atılabilir.