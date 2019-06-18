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  3. Fenerbahçe, yedek forvet olarak Emmanuel Adebayor'u düşünüyor

Fenerbahçe, yedek forvet olarak Emmanuel Adebayor'u düşünüyor

Fenerbahçe, yedek forvet olarak Emmanuel Adebayor'u düşünüyor

Fenerbahçe forvet hattını kaliteli ve yıldız bir isimle takviye edecek. Bunun yanı sıra bir de yedek golcü alınması için çalışma yapılıyor. İlk aday Vedat Muriç’ti.

Fenerbahçe forvet hattını kaliteli ve yıldız bir isimle takviye edecek. Bunun yanı sıra bir de yedek golcü alınması için çalışma yapılıyor. İlk aday Vedat Muriç’ti.

Ancak Galatasaray ve Başakşehir’in de devreye girmesi nedeniyle Kosovalı oyuncunun maliyeti yükseldi. Rizespor’un yüksek bonservis istemesi sonrası Sarı-Lacivertliler alternatif aramaya başladı. Emmanuel Adebayor’un ismi gündeme geldi. 35 yaşındaki oyuncunun Başakşehir ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu ancak taraflar anlaşarak kontratı feshettiler.

Maç başı ağırlıklı ödeme

Bonservisi elinde olan Emmanuel Adebayor’a Fenerbahçe’nin 1 yıllık ve maç başı ödeme ağırlıklı bir sözleşme teklif edeceği kaydedildi. İstanbul’da mutlu olan yıldız futbolcunun Sarı-Lacivertliler’e sıcak bakması muhtemel. Eğer ekonomik şartlarda da anlaşma sağlanırsa, yeni sezonda Adebayor, Çubuklu formayı giyebilir.

(Fanatik)

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