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aksam.com.tr
  • 07 Şubat 2020 Cuma 11:22
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  • 07 Şubat 2020 Cuma 11:30

Fenerbahçe yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak

Fenerbahçe yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Süper Lig'in ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapan ve ilk 2 haftada 6 puan alan sarı-lacivertliler, geçen hafta ise deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenildi.

Ligde 37 puanla lider Demir Grup Sivasspor'un 4 puan gerisinde 5. sırada yer alan Fenerbahçe, zirve mücadelesi veren rakibini Kadıköy'den eli boş göndermeye çalışacak.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde iyi bir sezon geçiren ve 38 puanla 4. sırada yer alan Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de son 5 maçını kazandı. Son 6 haftada ise mağlubiyet yaşamayan Akdeniz temsilcisi, Kadıköy'den 3 puan alması durumunda rakibiyle olan puan farkını 4'e çıkaracak.

Sezonun ilk yarısındaki karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor, 3-1 kazanmıştı.

Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor arasında Ülker Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

- Emre Belözoğlu cezalı

Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı Emre Belözoğlu, Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Geçen hafta Trabzonspor karşısında bu sezonki 4. sarı kartını gören tecrübeli futbolcu, Aytemiz Alanyaspor karşısında cezasını çekecek.

Uzun süreli sakatlığından sonra takımla çalışmalara başlayan Hasan Ali Kaldırım da hazır olmadığı için bu maçta oynayamayacak.

Öte yandan Fenerbahçe'de iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo ve Vedat Muric, bu maçta sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta deplasmanda oynanacak MKE Ankaragücü karşılaşmasında görev alamayacak.

- Ersun Yanal'ın ilk 11'i bozması beklenmiyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın, Aytemiz Alanyaspor karşısında son iki maçtaki 11'ini bozması beklenmiyor.

Medipol Başakşehir ve Trabzonspor karşısında gösterilen performanstan memnun olan Yanal'ın, Aytemiz Alanyaspor karşısında da aynı 11'i sahaya sürmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şöyle:

Altay Bayındır, Mauricio Isla, Serdar Aziz, Jailson, Nabil Dirar, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Garry Rodrigues, Max Kruse, Vedat Muric.

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