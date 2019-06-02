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02 Haziran 2019 Pazar 10:12 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2019 Pazar 10:12

Fenerbahçe yaratıcı futbolcu boşluğunu Manuel Lanzini ile dolduruyor

Fenerbahçe yaratıcı futbolcu boşluğunu Manuel Lanzini ile dolduruyor

Valbuena’nın da ayrılmasıyla yaratıcı oyuncu noktasında sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, bu boşluğu Manuel Lanzini’yle doldurmak istiyor.

West Ham United’ın Arjantinli hücum oyuncusu için kolları sıvayan Sarı-Lacivertliler, 1 yıllık sözleşmesi kalan futbolcu için İngiliz kulübüyle temasa geçti. 4 sezondur kadrosunda olduğu West Ham’da fazla forma şansı bulamayan 26 yaşındaki futbolcunun maaş yükünden kurtulmak isteyen Londra kulübü makul bir bonservis karşılığı satışa sıcak bakıyor. Sportif direktör Comolli’nin önümüzdeki günlerde transferi bitirmek için Londra’ya uçup West Ham Başkanı David Gold ile görüşeceği öğrenildi.

(Güneş)

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