Fenerbahçe yaratıcı futbolcu boşluğunu Manuel Lanzini ile dolduruyor

West Ham United’ın Arjantinli hücum oyuncusu için kolları sıvayan Sarı-Lacivertliler, 1 yıllık sözleşmesi kalan futbolcu için İngiliz kulübüyle temasa geçti. 4 sezondur kadrosunda olduğu West Ham’da fazla forma şansı bulamayan 26 yaşındaki futbolcunun maaş yükünden kurtulmak isteyen Londra kulübü makul bir bonservis karşılığı satışa sıcak bakıyor. Sportif direktör Comolli’nin önümüzdeki günlerde transferi bitirmek için Londra’ya uçup West Ham Başkanı David Gold ile görüşeceği öğrenildi.

(Güneş)