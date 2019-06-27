Fenerbahçe Yann M'Vila ile anlaşsa da bonservis bedeli sebebiyle transfer askıya alındı
Yann M'Vila ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, St. Etienne’in 5 milyon Euro bonservis istemesi üzerine transferi askıya aldı.
FIFA menajeri Marco Kırdemir, Radyospor'da yayınlanan Yeşil Koltuk programında Hasan Bek ve Eyüp Yıldız'a açıklamalarda bulundu.
Marco Kırdemir, Fransa Ligue 1 ekiplerinden St Etienne forması giyen Yann M'Vila'nın Fenerbahçe'nin radarında olduğu söyledi. Sarı lacivertliler oyuncu ile prensip anlaşmasına varmasına rağmen Fransız ekibinin 5 milyon Euro bonservis istemesi karşılığında transferi askıya aldı.
Öte yandan Kırdemir, Fransız ekibi oyuncunun bonservisinde indirim yaptığı takdirde Fenerbahçe'nin tekrar M'Vila'ya yöneleceğini açıkladı.
(Ajansspor)