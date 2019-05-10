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Fenerbahçe, Vincent Aboubakar için tekrar devrede

Fenerbahçe, Vincent Aboubakar için tekrar devrede

Forvet mevkinde yıllardır sıkıntı çeken Fenerbahçe, gelecek sezon için işi sıkı tutuyor.

Yeni sezonda en büyük değişimi forvet hattında yapmayı planlayan Fenerbahçe'den flaş bir hamle daha geldi... Önceki gün Werder Bremen'li Max Kruse'nin menajeriyle masaya oturan Sarı- Lacivertliler, uzun süredir listesinde yer alan Vincent Aboubakar için de yeniden düğmeye bastı.

ÇOK CİDDİ GİRİŞİM OLMUŞTU

Sezon başında da Kamerunlu futbolcu için çok ciddi girişimlerde bulunan Fenerbahçe sonuç alamamıştı. Sarı-Lacivertliler, Porto kulübüyle birkez daha masaya oturmaya hazırlanıyor.

AĞIR BİR SAKATLIK YAŞADI

Alınan bilgilere göre yönetim, bu sezon yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle fazla forma giyemeyen Aboubakar'ı kiralamak istiyor. Resmi görüşmelerin kısa süre içinde başlaması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ FORMASIYLA 12 GOL

2016-17 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş formasını giyen 27 yaşındaki Aboubakar, 12 gollük performans sergilemişti. Kamerunlu forvet yaşanan şampiyonlukta çok önemli rol oynamıştı.

(Takvim)

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