Fenerbahçe Vedat Muriqi'den 35 milyon Euro bonservis geliri bekliyor

Bir yandan Finansal Fair Play'le boğuşan diğer yandan Koronavirüs nedeniyle ekonomisi iyice çöken Fenerbahçe, radikal kararlar alacak. Sarı-lacivertliler yeni planlarını satış üzerine yapıyor. Yönetim yeni dönemde elini güçlendirmek ve dar boğazdan çıkmak için fiyatını bulan tüm futbolcular için masaya oturmaya kararlı.
ZAJC 8, OZAN 12, VEDAT 35 MİLYON EURO
Sezon başında Rizespor'dan alınan Vedat Muriqi için Koronavirüs öncesi İngiltere'den ciddi teklifler vardı. Yeni düzen sonrası teklifler devam eder mi bilinmez ama Vedat başta olmak üzere Ozan Tufan ve Miha Zajc yönetimin yüksek gelir beklediği isimler. Ozan için 12, Zajc için 8 milyon Euro gelir bekleniyor. Kosovalı golcü için düşünülen rakam ise dünyanın yaşadığı krizden önce 35 milyon Euro'ydu.
(Sabah)
Futbol tarihinde iz bırakan Hayrettin, hâlâ 18-17 biten Gençlerbirliği yenilgisinin burukluğunu yaşıyor: “O maçtan sonra Fatih Terim'le konuşup, bir kuruş almadan ayrıldım. Galatasaray forması altında her türlü başarıyı yakaladım. 11 sene gururla Sarı-Kırmızılı formayı giydim. Daha iyi bir vedayı hak ediyordum.”
Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, ülkesindeki karantina şartlarıyla Türkiye'deki durumu karşılaştırdı, “Burada gerekli her şey var” dedi.
9 yıldır Galatasaray forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Selçuk İnan, jübile kararı aldı. Tecrübeli futbolcu gelecek sezon teknik direktör Fatih Terim'in ekibinde yer alacak.
Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Alman kaleci Karius'a ilginç bir teklif sundu.
Galatasaray'ın yeni mukavele teklifini kabul etmeyen ve kadro dışı kalan 17 yaşındaki Mustafa Kapı'ya Hollanda'nın Fortuna Sittard takımı talip oldu.
Beşiktaş ile anlaşması 2021'de sona erecek olmasına rağmen şimdiden sözleşme yenilemek isteyen Dorukhan Toköz'le ilgili çıkan krizin perde arkası aralanıyor.
Devre arasında Sivassporlu Mert Hakan ve Emre Kılınç ile söz kesen Galatasaray, iki yıldızla sadece sözleşme detaylarını konuşacak. Listede 3 farklı bölge için 3 isim daha var...Orta sahaya eski prensi Okay Yokuşlu'yu mutlaka isteyen Fatih Terim, stopere bu sezon büyük çıkış yakalayan Göztepeli Alpaslan Öztürk'ü düşünüyor. Sağ bekte ise 1 numara Nazım Sangare.