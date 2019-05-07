Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile prensip anlaşmasına vardı

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan ve ligden düşme tehlikesi dahi yaşayan Fenerbahçe'de yönetim, yeni sezon kadrosunu oluşturmak için gaza bastı. Sarı lacivertlilerde takımdan gidecek ve gelecek oyuncuların kimler olacağı herkesin en büyük merak konusu hâline geldi. Yılın flaş ismi Vedat Muriqi ile ilgili transfer gerçeği ise sıcak bir gelişme olarak ortaya çıktı.

Ersun Yanal ile yola devam kararı alan yönetim, teknik heyetin talepleri doğrultusunda temasları sürdürürken, öncelik golcü transferine verilmiş durumda. Verim alınamayan forvet pozisyonundaki 3 isimden Slimani, Frey ve Soldado'nun sezon sonun takımdan ayrılması bekleniyor.

Aranan kan ise yakında bulundu. Süper Toto Süper Lig'in flaş ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen Vedat Muriqi!

25 yaşındaki yetenekli golcü, 2018-2019 sezonunda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. 32 maçta 14 gol kaydederek yeşil mavililere büyük katkı sağlayan Kosovalı forvet ile ilgili resmi adımın atıldığı öğrenildi.

MURIQI PRENSİPTE TAMAM

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Rizespor formasıyla attığı gollerle İstanbul devlerinin başını döndüren Kosovalı Vedat Muriqi ile anlaşma sağladı.

Tarafların prensipte 'Tamam' dediği transferin yeni sezon öncesi resmen açıklanması bekleniyor.