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28 Mayıs 2019 Salı 10:30 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 10:30

Fenerbahçe, Vedat Muriqi için geri sayıma geçti

Fenerbahçe, Vedat Muriqi için geri sayıma geçti

Devre arasında Aatif Chahechouhe'nun Çaykur Rizespor'a imza atması için büyük çaba harcayan Fenerbahçe yönetimi, yaptığı fedakârlıkların karşılığını Kosovalı golcü Vedat Muriç'in transferinde aldı. Sarı lacivertliler bu transfer için Karadeniz ekibine 3,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Fenerbahçe, sezonun ilk transferini resmi olarak açıklamak için geri sayıma başladı. Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor yönetimiyle son prosedürleri halletmek için görüşme halinde. Sözlü anlaşmaya varan taraflar, konuşulanların kağıda dökülmesinin ardından resmi açıklamaları arka arkaya yapacak ve taraftarın heyecanla beklediği Vedat Muriç birkaç gün içinde Fenerbahçeli olacak.

TRANSFERİN TEMELİ DEVRE ARASINDA ATILMIŞTI

Fenerbahçe yönetimi, bu transfer için ilk adımını Aatif Chahechouhe ile attı. Faslı oyuncunun Çaykur Rizespor'a imza atması için başta Başkan Ali Koç olmak üzere yöneticilerin büyük fedakârlığı oldu. Fenerbahçe'nin burada Çaykur Rizespor'a yardımcı olması, Vedat transferinde sarı-lacivertlilerin elini kolaylaştıran en önemli faktörlerden biriydi.

VEDAT İÇİN 3 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK

Elbette bir başka önemli faktör, Vedat Muriç'in çocukluk hayali olan Fenerbahçe formasını giyme isteği oldu. 

Kosova'da doğan ancak küçük yaşta İstanbul'a gelen Vedat, sıkı bir Fenerbahçe taraftarı. Bu nedenle gelen teklifleri geri çevirdi. 

Vedat Muriç transferinde bedeller henüz netleşmedi. Ancak Fenerbahçe'nin Vedat için Çaykur Rizespor'a 3 milyon Euro ödeyeceği ifade ediliyor. Ayrıca net karar verilmese de Barış Alıcı'nın 1 yıllığına Çaykur Rizespor'a kiralanması gündemde.

(Sabah)

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