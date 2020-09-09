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aksam.com.tr
  • 09 Eylül 2020 Çarşamba 23:03
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Fenerbahçe Vedat Muric'in transferi için Lazio ile görüşmelere başladı

Fenerbahçe Vedat Muric'in transferi için Lazio ile görüşmelere başladı

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AA

Fenerbahçe, Vedat Muric'in transferi için İtalya'nın Lazio kulübüyle görüşmelere başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, Kosovalı futbolcu Vedat Muric'in transferi için İtalya'nın Lazio kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Vedat Muric'in transferi için İtalya'nın Lazio kulübüyle görüşmelere başlanmıştır."

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