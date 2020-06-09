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aksam.com.tr
  • 09 Haziran 2020 Salı 13:21
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Fenerbahçe, Vedat Muric'i satarsa George Puscas'ı transfer edecek

Fenerbahçe, Vedat Muric'i satarsa George Puscas'ı transfer edecek

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Yüksek bir teklif gelmesi halinde Vedat Muric'i satmaya hazırlanan Fenerbahçe, Kosovalı golcünün yerine transfer edeceği ismi belirledi: George Puscas.

Önümüzdeki sezon mali şartların elverdiği ölçüde en güçlü kadroyu kurmak için ciddi bir çalışma içerisinde olan F.Bahçe için dış basından ciddi bir iddia gündeme geldi. F.Bahçe, Vedat Muric'i az 20 milyon Euro'ya satarsa Reading forması giyen George Puscas kadroya dahil edilecek.

PAZARLIKLAR BAŞLADI BİLE

Rumen basınında çıkan habere göre Fenerbahçe'nin hem Puscas'ın menajeriyle hem de Reading kulübüyle irtibata geçtiği 4.5 milyon Euro olan bonservis için pazarlık yapıldığı iddia edildi.

VEDAT MURİC BEKLENECEK

Puscas'ın maaşında bir miktar iyileştirme teklifi yapıldığı da haberin ayrıntıları arasında yer aldı. Fener yönetiminin Vedat'ın durumunun kesinleşmesi için zaman istediği de ifade edildi.

TAM BİR GOL MAKİNESİ

24 yaşında ve 1,88 boyunda olan Puscas, Rumen futbolunda en çok ön plana çıkan isim olarak dikkat çekti. 11 kez Romanya Milli Takım forması giyen Puscas, bu maçlarda 5 gol attı.

(Fanatik)

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