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  3. Fenerbahçe, Vedat Muriç'i Galatasaray'ın elinden kaptı! Çaykur Rizespor teklifi kabul etti

Fenerbahçe, Vedat Muriç'i Galatasaray'ın elinden kaptı! Çaykur Rizespor teklifi kabul etti

Fenerbahçe, Vedat Muriç'i Galatasaray'ın elinden kaptı! Çaykur Rizespor teklifi kabul etti

Fenerbahçe, Vedat Muriç için Çaykur Rizespor'a 2,5 milyon Euro + Barış Alıcı + Berke Özer'i önerdi. Karadeniz ekibi teklifi olumlu karşılarken Sarı-Lacivertliler golcü futbolcuyu 3 Temmuz'daki kampa yetiştirmeye çalışıyor.

Vedat Muriqi için bonservis ve oyuncu takası talep eden Çaykur Rizespor’un istediği oldu. Fenerbahçe, 2.5 milyon euro Barış Alıcı & Berke Özer teklifiyle Atmacalar'ın kapısını çaldı, olumlu yanıt aldı.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’un gol makinesi Vedat Muriqi için teklifini güncelledi. Bir süredir G.Saray’a yakın olduğu konuşulan Kosovalı santrfor için Karadeniz ekibine 2.5 milyon euro bonservis teklif eden Sarı-Lacivertliler, Barış Alıcı ve kaleci Berke Özer’i transfer paketine dahil etti. Teknik direktör Ersun Yanal’ın önümüzdeki sezon kadroda düşünmediği iki genç ismin tapularıyla birlikte sunulduğu ve Rize cephesi tarafından teklifin olumlu karşılandığı aktarıldı.

RİZESPOR UZATMAK İSTEDİ

MURİQİ transferinde yeni teklifiyle öne geçen Fenerbahçe, futbolcuyu 3 Temmuz’da Topuk Yaylası’nda başlayacak olan sezon öncesi kampına yetiştirmeye çalışacak. Öte yandan, bu teklif öncesi Çaykur Rizespor’u Vedat Muriqi’ye sözleşme uzatma teklifinde bulunduğu öğrenildi. Sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan 25 yaşındaki futbolcuya 2 yıllık sözleşme teklif eden Yeşil-Beyazlılar’a, Kosovalı golcünün olumsuz yanıt verdiği gelen bilgiler arasında.

(Güneş)

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