Fenerbahçe Vedat Muriç'e yıllık 2 milyon Euro maaş önerecek

Fenerbahçe yönetimi, daha önce teklifte bulunduğu Vedat Muriç transferi için 3,5 milyon euro ödemeye hazır olduğunu Çaykur Rizespor kulübüne iletirken, Kosovalı forvete vereceği yıllık ücreti de belirledi.

Slimani ve Soldado ile yollarını ayıran Sarı-Lacivertliler, Teknik Direktör Ersun Yanal’ın kadroda görmek istediği Muriç için 2 milyon euroyu gözden çıkardı. Galatasaray’ın da istediği Kosovalı golcünün bir hafta içinde son kararını vereceği kaydedildi. Fener, Muriç’in olmama ihtimaline karşı da başta Chelsea’den Tammy Abraham’ın yanı sıra Werder Bremen’den Max Kruse’yi de yedekte tutuyor.

(Star)