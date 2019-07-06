Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Lens'in genç stoperi Jean-Kevin Duverne ile ilgileniyor

Galatasaray ve Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken sürpriz bir isim gündeme geldi. Fransa 2. Lig takımlarından Lens'te forma giyen genç savunma oyuncusu Jean-Kevin Duverne'nin yeni adresinin Türkiye olacağı öne sürüldü.

Fransız kulübünü yakından takip eden Gazeteci Mohamed Toubache-Ter yaptığı paylaşımda Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki Fransız stoper Jean-Kevin Duverne ile ilgilendiğini iddia etti. Fransız basınında da yer alan haberde genç oyuncuya ülkesinden de talipler olmasına rağmen yeni adresinin Türkiye olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

(Futbol Arena)