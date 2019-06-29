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  3. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Ze Luis'ten transfer açıklaması

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Ze Luis'ten transfer açıklaması

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Ze Luis'ten transfer açıklaması

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Ze Luis'ten transfer açıklaması

Spartak Moskova forması giyen ve Türk takımlarıyla da adı anılan Ze Luis, transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın da ısrarla istediği ve geçtiğimiz dönemlerde Galatasaray'ın da talip olduğu golcü futbolcu geleceği hakkında konuştu.

Rus basınından Sport-Express'e konuşan Brezilyalı golcü, "Şu anda Spartak'da mutluyum. İyi karşılanmayacağım ve kendimi iyi hissetmediğim kulüpte asla oynamam. Spartak Moskova'ya bir teklif gelirse ve bana da uyarsa o zaman transferi düşünürüm. Bu konuda acele etmiyorum. Yöneticiler bir görüşme yapmak isterse görüşürüm." dedi. 

Porto ve Çin iddiaları hakkında da konuşan Ze Luis, "Bunlar hep söylenti. Çin olursa neden olmasın? Çin'den gelecek teklifin kulübün şartlarına uygun olması gerekiyor. O zaman görüşebiliriz. Hiçbir şeyi hemen reddetmem ama önceliğim Avrupa'da oynamak. Doğru teklif gelirse değerlendiririz. Olmazsa Rusya'da yaşıyorum ve burada mutluyum" ifadelerini kullandı.

(Futbol Arena)

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