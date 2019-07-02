Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Trezeguet'in yeni durağı Watford

Galatasaray'ın uzun süre ilgilendiği, Fenerbahçe'nin transfer girişiminde bulunduğu Kasımpaşalı Trezeguet'e İngiltere'den resmi transfer teklifi geldi.

Premier Lig takımlarından Watford'un Mısırlı futbolcu için Kasımpaşa'ya resmi transfer teklifinde bulunduğu öğrenildi.

Türkiye'de çok iyi bir sezon geçiren Trezeguet'in yakın çevresine İngiltere'de futbol hayatını sürdürmek istediğini iletti. Kasımpaşa Başkanı Turgay Ciner'in de transferinde kolaylık sağlayacağını ileten Trezeguet'in Watford'a transfer olması bekleniyor.

Şu anda Mısır milli takımıyla Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösteren Trezeguet, oynadığı üç maçta da maçın adamı seçildi.

(Fanatik)