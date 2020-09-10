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  • 10 Eylül 2020 Perşembe 20:00
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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemindeki Michy Batshuayi, Crystal Palace'a kiralandı

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemindeki Michy Batshuayi, Crystal Palace'a kiralandı

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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemindeki Chelsea'nin 26 yaşındaki forveti Michy Batshuayi, Crystal Palace'a kiralandı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Chelsea'den forvet oyuncusu Michy Batshuayi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2018-2019 sezonunda da Crystal Palace forması giyen 26 yaşındaki Belçikalı milli oyuncunun 1 yıllığına kiralandığı duyuruldu.

Chelsea'ye 2016'da katılan Batshuayi, geçen sezon Londra ekibinde çıktığı 25 maçta 8 kez ağları sarsmıştı.

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