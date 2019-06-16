Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9025
  • 6,6388
  • 254.515
  • 90.787
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Fenerbahçe, uzun süredir Galatasaray'ın istediği Deniz Türüç için resmi teklifini yaptı

Fenerbahçe, uzun süredir Galatasaray'ın istediği Deniz Türüç için resmi teklifini yaptı

Fenerbahçe, uzun süredir Galatasaray'ın istediği Deniz Türüç için resmi teklifini yaptı

Fenerbahçe, uzun süredir Galatasaray’ın kadrosuna katmak için uğraş verdiği Deniz Türüç için resmi teklifini yaptı.

Fenerbahçe'den ezeli rakibi Galatasaray'a transfer şoku geldi... Kadrosunu baştan aşağı yenilemekte kararlı olan sarı lacivertli kulüp, Emre Belözoğlu'yla el sıkışıp, Kolarov, Fejsa ve Konoplyanka gibi önemli isimlerle imza aşamasına gelirken, yerli pazarını da ihmal etmiyor.

Mukavelesi devam etmesine rağmen kariyerini İstanbul'da sürdürmek isteyen ve Galatasaray'a gideceği konuşulan yıldız Fenerbahçe'nin kıskacına girdi.

O isim Deniz Türüç... Başarılı sağ açık için sarı-kırmızılı ekibe futbolcu takası ve yanı sıra para sunuldu.

Sözleşmesinde 10 milyon euro'ya serbest kalır maddesi bulunan 26 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'yi istemesiyle eli güçlenen sarı-lacivertliler, bu transferde mutlu sona ulaşırsa hem Galatasaray'a önemli bir çalım atacak hem de kadrosuna yerli bir milli oyuncu katmış olacak.

Yıldız oyuncu geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan Fenerbahçe'yi takibe almış daha sonra takipten çıkarmıştı.

(Fotomaç)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Deniz Akkaya'nın sırrı ortaya çıktı
Sinan Akçıl'a bu kez icra şoku!
Babalık en çok onlara yakıştı
'Kendimi kanıtlamak için çok çalıştım'
'Çocuklar için bir aradayız'
<p>Washington´ın Rusya´dan S-400 hava savunma sistemleri alması halinde Türkiye´ye vermeyeceğini bil

ABD Basını Yazdı: F-35´ler Savaşamıyor!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Denize batırılan yolcu uçağına ilk dalış

Ünlülerin yıllar önceki halleri...