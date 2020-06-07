Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda hazırlık maçı oynadı

Takım kadrolarının maç içinde karşılıklı olarak değişiklik gösterdiği karşılaşmayı yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki de izledi.
6 golün kaydedildiği karşılaşmada ağları havalandıran futbolcular, Mevlüt Erdinç (2), Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Allahyar ve Ömer Faruk oldu.
Fenerbahçe, hazırlıklarını Ülker Stadyumu'nda kendi kadrosundan oluşturduğu takımlarla oynadığı hazırlık maçıyla sürdürdü.
Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galataasaray, Sassuolo'da forma giyen milli futbolcunun peşinde. İtalyan basını, genç oyuncu için iki büyüğün kapıştığını yazdı. İşte detaylar...
İtalyanların sorunlu yıldızı Mario Balotelli için Alman basınından ilginç bir iddia geldi. Forma giydiği Brescia'da antrenmana çıkmadığı için sözleşmesi feshedilen yıldız forvet için Galatasaray iddiaları sıcaklığını korurken, Beşiktaş'ın da 29 yaşındaki forvet için devrede olduğu yazıldı.
12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig'de ilk hafta karşılaşmaları stadyumdan değil stüdyodan anlatılacak.
Vedat Muriqi'nin takımdan ayrılma ihtimalinin artması nedeniyle Fenerbahçe, alternatifler üzerinde durmaya devam ediyor… İngilizler bir süredir sarı-lacivertlilerin Bristol City'de forma giyen Famara Diedhiou için araştırmalar yaptığını iddia ediyordu.
Fenerbahçe, Caner Erkin'in ayrılığının ardından bir türlü yeri doldurulamayan sol bek mevkisi için bu kez işini sağlama almak istiyor... Bu minvalde çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, PSG'de bu sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Layvin Kurzawa'yı bir kez daha gündeme aldı.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan, ayrılığına onay verdiği 33 yaşındaki Yuto Nagatomo'nun yeni takımını Suudi Arabistan basını duyurdu.