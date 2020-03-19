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aksam.com.tr
  • 19 Mart 2020 Perşembe 15:08
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  • 19 Mart 2020 Perşembe 15:08

Fenerbahçe Ülker Stadı'nda dezenfekte çalışmaları yapıldı

Fenerbahçe Ülker Stadı'nda dezenfekte çalışmaları yapıldı

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Ülker Stadyumu'nda Koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Süper Lig'in 27'nci haftasında Fenerbahçe, yarın Hes Kablo Kayserispor ile Ülker Stadyumu'nda mücadele edecek. Karşılaşma öncesinde stat içinde hummalı bir çalışma gerçekleştirildi. Belediye yetkilileriyle birlikte stat içi, tribünler, yedek kulübeleri, oyuncu çıkış tünelleri, soyunma odaları, hakem odaları ve basın toplantı odası dahil tüm kapalı alanlar dezenfekte edildi. Ayrıca kulüp çalışanları, yöneticiler ve basın mensuplarının kullanacağı tribünlerde de temizlik çalışması yaptı.

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