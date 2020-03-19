Fenerbahçe Ülker Stadı'nda dezenfekte çalışmaları yapıldı

Süper Lig'in 27'nci haftasında Fenerbahçe, yarın Hes Kablo Kayserispor ile Ülker Stadyumu'nda mücadele edecek. Karşılaşma öncesinde stat içinde hummalı bir çalışma gerçekleştirildi. Belediye yetkilileriyle birlikte stat içi, tribünler, yedek kulübeleri, oyuncu çıkış tünelleri, soyunma odaları, hakem odaları ve basın toplantı odası dahil tüm kapalı alanlar dezenfekte edildi. Ayrıca kulüp çalışanları, yöneticiler ve basın mensuplarının kullanacağı tribünlerde de temizlik çalışması yaptı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, koronavirüs salgınına yönelik süreç ile ilgili bir açıklama yaptı.
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Boateng, siyah beyazlı yönetimle görüşerek bir süreliğine Türkiye'den ayrılmasının söz konusu olup olmadığını da sorduğu ortaya çıktı. İşte Boateng ile ilgili son dakika gelişmesinin detayları...
A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, gündemin bir numaralı maddesi olan liglerin ertelenip ertelenmeyeceği konusuyla sessizliğini bozdu.
Beşiktaş, Aston Villa'da forma giyen Trezeguet'ye ilk teklifini sundu. Mısırlı yıldız teklife olumlu bakarken Siyah-Beyazlılarda top koşturan vatandaşı Elneny'den de görüş aldı. Elneny'nin ‘gel çağrısı üzerine Trezeguet, yeni sezonda Beşiktaş'a gitmeyi prensipte kabul etti.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, formda olmasına rağmen bir süredir Emre Akbaba'yı yedek kulübesine hapsediyordu. Tecrübeli teknik adamın bu tercihinin altında yatan sebep ise ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de bu sezon neredeyse tüm maçlarda stoper oynayan ve yaptığı hatalarla taraftarlarına kan kusturan Jailson'a talip çıktı. Brezilyalı futbolcuya, ülkesinin takımlarından Corinthians göz dikti. Güney Amerika'nın köklü kulübü sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda sadece Koç Zeljko Obradovic'in parasının ödenmesi, oyuncuların ise iki ay alacaklı olması kriz çıkardı.