Fenerbahçe, UEFA kararının ardından tam 8 transferi açıklayacak

Finansal Fair Play kriterleri kapsamında UEFA’da üst kurula sevk edilen ve çıkacak karara odaklanan Sarı-Lacivertliler’in taraftarların beklediği transfer bombalarını patlatmak için dört koldan taarruza geçeceği ortaya çıktı.

COMOLLİ, KRUSE İÇİN ALMANYA’DA

Başkan Ali Koç’un “Önümüzdeki 10-12 gün içinde herhalde 3-4 transferi bitirmiş oluruz” açıklaması sonrası gözler görüşmeler yürütülen yıldızlara çevirildi. Soldado ve Slimani’yi gönderdiği için 1-2 forvet takviyesi yapacak olan Fener’in listesinin ilk sırasında Max Kruse ve Vedat Muriç var. Muriç için G.Saray’la yarışan yönetimin, Kruse için de Sportif Direktör Comolli’yi Almanya’ya gönderdiği öğrenildi.

KANATLARA SKOV İLE PETERSON

İstanbul’a getirilip prensip anlaşmasına varılan Alexander Kolarov konusunda İtalya’dan Napoli’nin devreye girdiği yolunda haberler gelse de Sırp yıldızın transferinde sorun olmadığı belirlendi. Sivas’tan Emre Kılınç, Benfica’dan Fejsa, Heracles’ten Kristoffer Peterson, Kopenhag’dan Robert Skov için de pazarlıklara devam eden Fenerbahçe’nin Emre Belözoğlu’na da 1 yıllık imza attırması bekleniyor.

(Star)