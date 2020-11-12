Fenerbahçe, Twitter'ın şampiyonu

AKŞAM

Sosyal medyanın en önemli aktörlerinden biri olan Twitter'da Fenerbahçe rüzgârı esti. Tüm dünyada ekim ayı içerisinde en çok etkileşim alan takım Sarı-Lacivertliler oldu.

Kanarya, sosyal medyada ses getirdi. Deportes&Finanzas, ekim ayında Twitter’da dünyanın en çok etkileşim alan kulüplerini açıklarken eylül ayında üçüncü olan Fenerbahçe, bu kez zirvede yer aldı. Fenerbahçe’nin birçok dünya devini geride bıraktığı listenin ilk 20 sırasında Galatasaray ve Beşiktaş da yer almayı başardı.



GALATASARAY, 15. SIRADA

Kanarya, 12.1 milyon etkileşimle 11.9 milyonda kalan Barcelona’nın önünde yer aldı. Listenin 3. sırasında 9.58 milyonla Manchester United yer aldı. Galatasaray, 3.5 milyon etkileşimle listenin 15. basamağındaydı. Beşiktaş ise 2.01 milyonla ekim ayını 20. sırada kapattı.

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