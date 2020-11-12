Fenerbahçe, Twitter'ın şampiyonu

Kanarya, sosyal medyada ses getirdi. Deportes&Finanzas, ekim ayında Twitter’da dünyanın en çok etkileşim alan kulüplerini açıklarken eylül ayında üçüncü olan Fenerbahçe, bu kez zirvede yer aldı. Fenerbahçe’nin birçok dünya devini geride bıraktığı listenin ilk 20 sırasında Galatasaray ve Beşiktaş da yer almayı başardı.
GALATASARAY, 15. SIRADA
Kanarya, 12.1 milyon etkileşimle 11.9 milyonda kalan Barcelona’nın önünde yer aldı. Listenin 3. sırasında 9.58 milyonla Manchester United yer aldı. Galatasaray, 3.5 milyon etkileşimle listenin 15. basamağındaydı. Beşiktaş ise 2.01 milyonla ekim ayını 20. sırada kapattı.
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